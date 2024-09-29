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Юрий Сёмин ответил на вопрос о возобновлении карьеры примером с артистами

Юрий Сёмин ответил на вопрос о возобновлении карьеры примером с артистами
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, думает ли он о возобновлении карьеры.

«Артисты иногда заканчивают карьеры, но потом их возобновляют. Если у артиста есть предложение сыграть хорошую роль, то он продолжает играть. Если такой роли нет, то они не продолжают играть», – приводит слова Сёмина Metaratings.

Последним местом работы 77-летнего специалиста был «Ростов», который он тренировал с августа по сентябрь 2021 года. До этого, с 2016 по 2020 год, Сёмин занимал должность главного тренера «Локомотива». В этот период под руководством российского специалиста железнодорожники выиграли чемпионат России и дважды — Кубок России, а также становились обладателями Суперкубка страны.

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