Нагорных: в том, что Батраков появился в основе «Локо», есть большая заслуга Леонченко

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о появлении 19-летнего полузащитника Алексея Батракова в основной команде красно-зелёных. Нагорных заявил, что в этом есть большая заслуга генерального директора клуба Владимира Леонченко.

«В том, что в основе появился Батраков, большая заслуга именно Владимира Валерьевича. Состав, безусловно, называет главный тренер. Но у нас есть трансферный комитет, где происходят обсуждения, споры. И мы видели, что Алексей лидер молодёжной команды, и та настойчивость, с которой специалисты наши предлагали его в основную команду, говорит о том, что в клубе работают настоящие профессионалы», — приводит слова Леонченко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков принял участие в 13 встречах железнодорожников во всех турнирах, в которых он отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», у которого 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.