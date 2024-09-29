Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нагорных: в том, что Батраков появился в основе «Локо», есть большая заслуга Леонченко

Нагорных: в том, что Батраков появился в основе «Локо», есть большая заслуга Леонченко
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о появлении 19-летнего полузащитника Алексея Батракова в основной команде красно-зелёных. Нагорных заявил, что в этом есть большая заслуга генерального директора клуба Владимира Леонченко.

«В том, что в основе появился Батраков, большая заслуга именно Владимира Валерьевича. Состав, безусловно, называет главный тренер. Но у нас есть трансферный комитет, где происходят обсуждения, споры. И мы видели, что Алексей лидер молодёжной команды, и та настойчивость, с которой специалисты наши предлагали его в основную команду, говорит о том, что в клубе работают настоящие профессионалы», — приводит слова Леонченко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков принял участие в 13 встречах железнодорожников во всех турнирах, в которых он отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», у которого 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.

Материалы по теме
Батраков — о болельщиках на игре со «Спартаком»: любой подкат — весь стадион взрывается
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android