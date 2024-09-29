Глава «Локомотива» высказался о кричалке «Зенит» — позор российского футбола»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился мнением о скандировании болельщиками клубов чемпионата России кричалки «Зенит» — позор российского футбола».

«Что это такое? Наверное, выражение каких-то эмоций болельщиков. Я всегда считаю, что надо действовать корректно и уважительно по отношению ко всем нашим соперникам по лиге. У болельщиков своё видение, свой взгляд. Но считаю, что нельзя переходить определённую линию к другому клубу в оскорбительном отношении. Но у болельщиков может быть свой взгляд на какие-то вещи», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

После 10 матчей Российской Премьер-Лиги железнодорожники набрали 24 очка и занимают второе место. На первой строчке располагается «Краснодар», также заработавший 24 очка. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (23).

В следующем туре «Локомотив» встретится с «Крыльями Советов». Игра состоится 6 октября и пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

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