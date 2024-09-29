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Гризманн рассказал, какой совет ему дал Фернандо Торрес, когда вернулся в «Атлетико»

Гризманн рассказал, какой совет ему дал Фернандо Торрес, когда вернулся в «Атлетико»
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33-летний нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, какой совет для игры в стане «матрасников» ему дал экс-форвард команды Фернандо Торрес.

«Помню, когда Фернандо Торрес вернулся в «Атлетико», я спрашивал у него совета, и он всегда говорил мне: «Если ты отдаёшь все силы на поле здесь, в «Атлетико», то неважно, забиваешь ты голы или нет. Если они увидят, что ты борешься за каждый мяч, каждую минуту, каждую секунду, болельщики будут поддерживать тебя на 100%, и так будет до самого твоего ухода», — приводит слова Гризманна Atletico Universe со ссылкой на DAZN.

В нынешнем сезоне Гризманн провёл восемь матчей в составе «Атлетико» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

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