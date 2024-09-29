«Какая разница? Их дела». Мусаев — о борьбе за чемпионство с «Зенитом» в год его столетия

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о борьбе с «Зенитом» за победу в чемпионате России в год столетия санкт-петербургского клуба. Вчера, 28 сентября, «быки» обыграли сине-бело-голубых в матче 10-го тура РПЛ со счётом 2:0.

– Может ли эта победа воодушевить игроков настолько, что они отбросят мысли, что в год столетия «Зенита» бороться с ним за чемпионство будет бесполезно?

– Я думаю, что наши 10 латиноамериканских футболистов и два нигерийца вообще не знают, сколько лет «Зениту» и какие у них праздники. Да и русские вряд ли тоже. Какая разница? Это их дела, а мы должны своими заниматься, – сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции.

На текущий момент «Краснодар» занимает первое место в РПЛ, набрав 24 очка после 10 матчей. На второй строчке располагается «Локомотив», также заработавший 24 очка после 10 встреч. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (23).

В следующем туре «быки» встретятся с «Химками». Игра состоится 6 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

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