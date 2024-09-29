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Главный тренер «Осасуны»: мы приложили титанические усилия

Главный тренер «Осасуны»: мы приложили титанические усилия
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Главный тренер «Осасуны» Висенте Морено прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Барселоной».

«Поскольку в итоге мы выиграли, всё получилось хорошо, но мы уже говорили, что для победы над этими командами всё должно пройти идеально, и именно это и произошло. Мы приложили титанические усилия, и отчасти благодаря трибунам. Нам помогло преимущество на табло. Всё сложилось, и я думаю, что это была отличная игра», — цитирует слова Морено издание Marca.

Напомним, встреча проходила в рамках 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. Игра проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. «Осасуна» одержала победу со счётом 4:2. «Барселона» после восьми сыгранных матчей располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 21 очко. «Осасуна» после аналогичного количества игр занимает шестую строчку, заработав 14 очков.

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