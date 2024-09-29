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Игрок ЦСКА Круговой оценил прогресс полузащитника Матвея Кисляка

Игрок ЦСКА Круговой оценил прогресс полузащитника Матвея Кисляка
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Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой поделился мнением о прогрессе 19-летнего полузащитника красно-синих Матвея Кисляка.

«Кислый однозначно прибавил и в тренировочном процессе, и в играх. Он ещё молодой игрок. Я желаю ему удачи, всегда помогаю и подсказываю», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матвей Кисляк является воспитанником академии московского ЦСКА. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах красно-синих во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.

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