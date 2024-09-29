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Френки де Йонг: я зарабатываю € 37 млн в «Барселоне»? Это очень далеко от истины

Френки де Йонг: я зарабатываю € 37 млн в «Барселоне»? Это очень далеко от истины
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Атакующий полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг опроверг информацию о своей высокой зарплате в каталонском клубе, а также о том, что он отказывался делать операцию на травмированной лодыжке.

«Они [журналисты] много чего говорили обо мне: что я не хочу делать операцию и что мне платят много денег. Были такие цифры, как, например, € 37 млн ​​или около того. Но реальность очень, очень далека от этого. Я не готов раскрыть все карты, но эти цифры далеки от правды. Я понимаю людей, которые расстроены, потому что думают, что я зарабатываю много денег, отказываюсь от операции, не тренируюсь и нахожусь в «отпуске», но всё это неправда», — приводит слова де Йонга Sport.es со ссылкой на Barça One.

Де Йонг не выходит на поле с апреля 2024 года из-за травмы лодыжки.

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