Болельщик английского «Вест Бромвича» умер во время матча с «Шеффилд Уэнсдей»

Болельщик «Вест Бромвича» умер на матче с «Шеффилд Уэнсдей».

Во время первого тайма одному из болельщиков на трибунах стало плохо. На место к пострадавшему пришли медики, однако спасти его не удалось. Фанаты требовали остановить игру, однако матч через какое-то время продолжился.

«Вест Бромвич» опустошён известием о трагической кончине болельщика после неотложной медицинской помощи во время субботнего матча с «Шэффилд Уэнсдей». Клуб связался с семьёй болельщика, чтобы передать свои соболезнования, и просит позволить им скорбеть в частном порядке. Наши мысли останутся с его близкими в это невероятно печальное время», – говорится в заявлении клуба на его официальной странице в социальной сети X.

Отметим, что на матче присутствовало около 3000 болельщиков клуба.