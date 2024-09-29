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Болельщик английского «Вест Бромвича» умер во время матча с «Шеффилд Уэнсдей»

Болельщик английского «Вест Бромвича» умер во время матча с «Шеффилд Уэнсдей»
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Болельщик «Вест Бромвича» умер на матче с «Шеффилд Уэнсдей».

Во время первого тайма одному из болельщиков на трибунах стало плохо. На место к пострадавшему пришли медики, однако спасти его не удалось. Фанаты требовали остановить игру, однако матч через какое-то время продолжился.

«Вест Бромвич» опустошён известием о трагической кончине болельщика после неотложной медицинской помощи во время субботнего матча с «Шэффилд Уэнсдей». Клуб связался с семьёй болельщика, чтобы передать свои соболезнования, и просит позволить им скорбеть в частном порядке. Наши мысли останутся с его близкими в это невероятно печальное время», – говорится в заявлении клуба на его официальной странице в социальной сети X.

Отметим, что на матче присутствовало около 3000 болельщиков клуба.

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