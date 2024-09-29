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«Крылья Советов» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30

«Крылья Советов» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30
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Сегодня, 29 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Химки». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за девять матчей. «Химки» заработали семь очков и располагаются на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

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