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Игроки «Локо» получили четырёхкратные премиальные за победу над «Спартаком» — источник

Игроки «Локо» получили четырёхкратные премиальные за победу над «Спартаком» — источник
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Футболисты «Локомотива» получили четырёхкратные премиальные за победу в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1). Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

По информации источника, стандартные премиальные выплаты в «Локомотиве» составляют 300 тыс. рублей, однако после выигрыша в матче с красно-белыми игроки железнодорожников получили денежный бонус в размере 1,2 млн рублей на человека.

После 10 матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 24 очка и занимает второе место. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке. В следующем туре железнодорожники встретятся с «Крыльями Советов» (6 октября).

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