Игроки «Локо» получили четырёхкратные премиальные за победу над «Спартаком» — источник

Футболисты «Локомотива» получили четырёхкратные премиальные за победу в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1). Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, стандартные премиальные выплаты в «Локомотиве» составляют 300 тыс. рублей, однако после выигрыша в матче с красно-белыми игроки железнодорожников получили денежный бонус в размере 1,2 млн рублей на человека.

После 10 матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 24 очка и занимает второе место. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке. В следующем туре железнодорожники встретятся с «Крыльями Советов» (6 октября).

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