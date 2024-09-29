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Туфан Садыгов: у многих команд под 40 человек в заявке, а говорят только про «Химки»

Туфан Садыгов: у многих команд под 40 человек в заявке, а говорят только про «Химки»
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Поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов высказался о большой заявке подмосковной команды на нынешний сезон Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось, что в заявке клуба 43 игрока.

«Дутая история на самом деле. Заявка у клуба сквозная, у меня была возможность побывать на тренировке команды, больше 23–25 человек не тренируется в основной команде. Ваши коллеги просто любят раздувать, фантазировать, а уважаемые эксперты начинают высказываться. Посмотрите, у многих команд под 40 человек в заявке, а говорят только про «Химки», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

На данный момент «Химки» имеют в своём активе семь очков. Подопечные Франка Артиги располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. В текущем туре первенства красно-чёрные сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 29 сентября.

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