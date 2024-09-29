Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» сделала официальное заявление в связи с травмой Кейна

«Бавария» сделала официальное заявление в связи с травмой Кейна
Комментарии

Пресс-служба «Баварии» проинформировала, что нападающий команды Гарри Кейн получил болезненный удар по лодыжке во время матча 5-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером» (1:1). Напомним, английский футболист был заменён на 86-й минуте встречи.

Германия — Бундеслига . 5-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Андрих – 31'     1:1 Павлович – 39'    

«Обследование, проведённое медицинским подразделением клуба в воскресенье (29 сентября), показало положительное развитие событий. Кейн продолжит получать соответствующее лечение», — написано на официальном сайте «Баварии».

После пяти матчей немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 13 очков и занимает первое место. «Байер» заработал 10 очков и располагается на третьей строчке.

Материалы по теме
«За такое удаляют». Кейн — о своём состоянии после замены из-за травмы в игре с «Байером»

Гарри Кейн отказался подписывать футболку «Арсенала»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android