«Бавария» сделала официальное заявление в связи с травмой Кейна

Пресс-служба «Баварии» проинформировала, что нападающий команды Гарри Кейн получил болезненный удар по лодыжке во время матча 5-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером» (1:1). Напомним, английский футболист был заменён на 86-й минуте встречи.

«Обследование, проведённое медицинским подразделением клуба в воскресенье (29 сентября), показало положительное развитие событий. Кейн продолжит получать соответствующее лечение», — написано на официальном сайте «Баварии».

После пяти матчей немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 13 очков и занимает первое место. «Байер» заработал 10 очков и располагается на третьей строчке.

Гарри Кейн отказался подписывать футболку «Арсенала»: