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Слишкович рассказал, чем занимается после ухода из «Спартака»

Слишкович рассказал, чем занимается после ухода из «Спартака»
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Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил, чем он занимается после ухода из московского клуба, который состоялся по окончании минувшего сезона.

«Чем сейчас живу? Провожу время с супругой и сыном, смотрю футбол, наслаждаюсь РПЛ и Лигой чемпионов. Живу в Москве, чувствую себя здесь как дома.

Когда снова буду работать? Никогда не знаешь, что будет завтра», — приводит слова Слишковича Sport24.

С 2022 по 2024 год боснийский специалист занимал должность ассистента тренера в «Спартаке». Слишкович исполнял обязанности главного тренера красно-белых с апреля по май 2024 года. За этот период под его руководством московский клуб провёл 10 матчей, в которых пять раз одержал победу, четыре раза сыграл вничью и один раз потерпел поражение.

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