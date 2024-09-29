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Червиченко: гол Кордобы «Зениту» — «привет» «Спартаку»

Червиченко: гол Кордобы «Зениту» — «привет» «Спартаку»
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение санкт-петербургского «Зенита» от «Краснодара» (0:2) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

— На мой взгляд, «Краснодар» смотрелся лучше «Зенита». Победа — закономерный результат этого противостояния. «Зенит» тоже играл хорошо, но выиграл тот, кто лучше использовал свои моменты. Матч был замечательный. Я бы отметил, насколько интересным становится наш чемпионат — смотришь и не оторваться.

Думаю, что гол «Зениту» — «привет» от Кордобы «Спартаку». Он и сам забил, и умудрился в ногу Смолову попасть. Это прям ювелирное футбольное искусство.

— А не «привет» ли это самому «Зениту»? Рассматривали его, а выбрали Соболева.
— Там много классных игроков в нападении. У «Спартака» нет ни одного, — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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