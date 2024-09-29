Диего Симеоне рассказал о подготовке к мадридскому дерби

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о подготовке команды к мадридскому дерби.

«Я немного дистанцируюсь от всего, что не имеет для нас значения. Готовлюсь к игре, смотрю на футболистов, думаю о том, как продолжать нашу стратегию. Я не обращаю внимания на всё, что комментируют и говорят, поскольку понимаю, что продукт нужно продавать, нужно продавать игру, дерби со всеми этими прекрасными игроками. И игроки, и тренеры должны заниматься тем, что важно для нас», — цитирует слова наставника издание AS.

Напомним, сегодня, 29 сентября, подопечные Симеоне сыграют с «Реалом» в рамках 8-го тура Ла Лиги.