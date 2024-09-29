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Юрий Карпов назначен главным арбитром на матч «Торпедо» — «Сочи»

Юрий Карпов назначен главным арбитром на матч «Торпедо» — «Сочи»
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Юрий Карпов из Петрозаводска назначен главой судейской бригады на предстоящем матче между «Торпедо» и «Сочи». Об этом сообщили в официальном аккаунте ФК «Торпедо Москва» в телеграм-канале.

Напомним, встреча состоится уже сегодня, 29 сентября, в Москве. Игра пройдёт в рамках 12-го тура Первой лиги. Сейчас московское «Торпедо» располагается на третьем месте с 21 очком. «Сочи» находится на восьмой строчке, отставая на пять баллов.

Ранее Юрий Карпов ни разу не работал на матчах с участием «Сочи» в роли главного арбитра. Всего на счету у Карпова 138 матчей разного уровня, в которых он показал 526 жёлтых и 20 красных карточек.

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