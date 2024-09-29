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Червиченко: у «Спартака» в атаке нет игроков даже уровня Дзюбы

Червиченко: у «Спартака» в атаке нет игроков даже уровня Дзюбы
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о линии нападения красно-белых.

— «Спартак» сэкономил, не взял Кордобу. Если бы они дали лишний миллион, это хоть как-то окупалось бы. Был бы хоть какой-то столбовой игрок впереди, через него играли в атаку. А сейчас через кого? Кто вообще в «Спартаке» соответствует статусу хорошего нападающего?

— Забивает в основном Угальде.
— Да что он там забивает? Как сказал Мостовой, бабушка такие забьёт. Он в большинстве голов просто подставил ногу. «Динамо» забил отлично, но Лунёв зевнул. Угальде — метр с вытянутыми руками в прыжке. Разве это можно сравнить с продавливающим Кордобой? Чтобы в современном футболе атаковать, должен быть большой форвард.

Даже Дзюба, который уже запаковал пенсионный чемодан, умудрился продавить и забить «Ростову». Но ему 30 с лишним лет. А у «Спартака» впереди нет игроков даже уровня Дзюбы — Жозе хуже, — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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