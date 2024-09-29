Представитель Самошникова: Илья — один из самых ярких российских футболистов сейчас

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, высказался о выступлениях своего клиента в нынешнем сезоне.

«Илья проводит фантастический сезон, его по праву можно называть одним из самых ярких российских футболистов прямо сейчас. Очень рад за Самошникова, время показало, что переход в «Локомотив» был абсолютно правильным решением, это топ-клуб, где умеют раскрывать молодые таланты. У Ильи большое будущее, которое он связывает с «Локомотивом», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

26-летний Самошников стал игроком «Локомотива» летом 2023 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

«Локомотив» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», заработавший 24 очка после 10 игр.