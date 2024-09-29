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«Торпедо» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 17:00

«Торпедо» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 17:00
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Сегодня, 29 сентября, состоится матч 12-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встретятся московское «Торпедо» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Юрий Карпов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
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П1
X
П2

«Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 21 очко за 11 матчей. «Сочи» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится тульский «Арсенал», у которого 23 очка за 11 игр.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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