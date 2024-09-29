Диего Симеоне рассказал о стратегии на матч с «Реалом»

Главный наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился планами на предстоящее дерби.

«Трудно изменить то, что было сделано за два дня. Мы всё ещё находимся в процессе поиска варианта, который даст нам больше баланса и позволяет создавать лучшие комбинации. Во втором тайме мы можем перестроиться, но нам нужно время. Честно говоря, с четверга по воскресенье мало что может измениться», — цитирует слова главного тренера издание AS.

Напомним, сегодня, 29 сентября, «Атлетико» сыграет с «Реалом» Мадрид. Матч пройдет в рамках 8-го тура Ла Лиги. «Атлетико» с 15 очками в семи матчах находится в турнирной таблице на третьей строчке, отставая на два очка от «Реала» и на шесть — от «Барселоны».