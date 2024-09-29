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Черников считает матч с «Зенитом» лучшим для «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников поделился мнением о минувшем матче 10-го тура чемпионата России с «Зенитом», в котором «быки» победили со счётом 2:0.

«Положительно оцениваю игру, подарили нашим болельщикам победу. Борьба за чемпионство будет до последнего тура. Мы сейчас не думаем о том, что будет через два-три матча, настраиваемся на каждую игру.

Лучшая ли это игра «Краснодара» в этом сезоне? После 10 туров, которые прошли, учитывая [статус] соперника, скажу, что да», — приводит слова Черникова ТАСС.

На текущий момент «Краснодар» занимает первое место в РПЛ, набрав 24 очка после 10 матчей. На второй строчке располагается «Локомотив», также заработавший 24 очка после 10 встреч. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (23).

В следующем туре «быки» встретятся с «Химками». Игра состоится 6 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

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