«Место солидарности и инклюзивности». Инфантино объяснил важность нового клубного ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о клубном чемпионате мира, который пройдёт летом 2025 года в США в обновлённом формате.

«В 2025 году начнётся новая эра клубного футбола, поскольку ФИФА проведёт крупнейшее и наиболее инклюзивное клубное соревнование в Соединённых Штатах.

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 года пройдёт на 12 фантастических стадионах, где новую главу в мировой истории футбола напишут великие игроки из 32 лучших клубов мира. Это новое соревнование ФИФА является единственным настоящим примером настоящей солидарности и инклюзивности в мировом клубном футболе, позволяющим лучшим клубам из Африки, Азии, Центральной и Северной Америки и Океании сыграть с сильнейшими клубами Европы и Южной Америки на турнире, который окажет огромное влияние на рост клубного футбола и увеличение числа талантов во всём мире», — приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА.

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