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Андрей Тихонов оценил игру Яна Цеся в матче с «Уралом»

Андрей Тихонов оценил игру Яна Цеся в матче с «Уралом»
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Главный тренер ФК «Енисей» Андрей Тихонов прокомментировал игру 20-летнего центрального защитника Яна Цеся в прошедшем матче с «Уралом».

«Злой, молодой и голодный», — заявил Тихонов на послематчевой пресс-конференции. Слова наставника передаёт пресс-служба ФК «Енисей».

Напомним, матч 12-го тура Мелбет Первой лиги завершился со счётом 3:0 в пользу красноярской команды. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым. Команды встретились на поле стадиона «Центральный имени Ленинского комсомола».

Теперь в активе «Енисея» 16 очков. Команда поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги. «Урал» с 21 очком идёт вторым.

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