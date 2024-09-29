Босниец Милош Шатара: ЦСКА переходом Пьянича взорвал трансферное окно в России и в мире

Боснийский защитник «Ахмата» Милош Шатара поделился мнением о подписании контракта ЦСКА с соотечественником Миралемом Пьяничем.
«Переход Пьянича в ЦСКА — хорошо для российского футбола. Он играл за «Барселону» и «Ювентус». Это самый лучший боснийский футболист. Думаю, даже в 34 года он будет классно играть, это топ-игрок для ЦСКА.
Армейцы этим переходом взорвали трансферное окно в России и в мире.
Не виделся с Пьяничем после игры. Конечно, для Боснии Пьянич является суперзвездой. Он и Джеко — самые лучшие футболисты Боснии», — сказал Шатара в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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