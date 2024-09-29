Экс-игрок «Урала» Эммерсон оценил игру «Енисея» против бывшего клуба

Защитник ФК «Енисей» и экс-игрок «Урала» прокомментировал прошедшую встречу команд в рамках 12-го тура Мелбет Первой лиги.

«Я две недели только как перешёл, и было что доказывать. Я очень рад, что команда провела качественную игру. Мы забили свои голы, хотя даже могли дальше забивать. Где-то нам не хватает организации, где-то концентрации, есть над чем работать, но мы двигаемся в правильном направлении», — рассказал игрок после матча, его слова приводит пресс-служба ФК «Енисей».

Напомним, конголезский футболист перешёл в ФК «Енисей» в начале текущего сезона. С 2022 года он играл за «Урал». Встреча двух команд завершилась со счётом 3:0 в пользу красноярцев.