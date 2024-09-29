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Стало известно, когда Щенсны сможет сыграть за «Барселону»

Стало известно, когда Щенсны сможет сыграть за «Барселону»
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34-летний вратарь Войцех Щенсны сможет начать принимать участие в матчах за «Барселону» только после октябрьского перерыва на матчи сборных, поскольку футболисту необходимо набрать игровой тонус. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Лукаша Вишневского.

По информации источника, завтра, 30 сентября, польский голкипер подпишет контракт с сине-гранатовыми, рассчитанный до конца нынешнего сезона. Подчёркивается, что Щенсны будет наблюдать с трибуны за матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Барселона» сыграет с «Янг Бойз» (1 октября).

Напомним, минувшим летом польский вратарь объявлял о завершении карьеры, но изъявил желание вернуться в футбол на фоне интереса «Барселоны».

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