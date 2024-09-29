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Даниил Уткин: из «Ахмата» реально попасть в сборную, у меня есть цель вернуться в команду

Даниил Уткин: из «Ахмата» реально попасть в сборную, у меня есть цель вернуться в команду
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Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин, выступающий на правах аренды в «Ахмате», высказался о положении грозненского клуба в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также заявил, что у него есть цель попасть в сборную России.

«Из «Ахмата» реально попасть в сборную. Я уже попадал в расширенные списки, когда играл здесь. Сейчас команда на последнем месте, но, может, через пять туров может быть не на последнем. Цель вернуться в сборную есть», — приводит слова Уткина «РИА Новости Спорт».

Напомним, Даниил Уткин перешёл в «Ахмат» из «Ростова» на правах аренды до конца сезона. Хавбек выступал за грозненский клуб в сезоне-2021/2022, забив девять голов в 28 матчах РПЛ. В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами.

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