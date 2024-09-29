Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Краснодара» Пикущак: руководство команды должно выразить поддержку Мусаеву

Экс-игрок «Краснодара» Пикущак: руководство команды должно выразить поддержку Мусаеву
Комментарии

Главный тренер молдавского «Милсами» Игорь Пикущак, ранее выступавший за «Краснодар», поделился мнением об игре «быков» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Когда нет результата, начинают искать изъяны и говорить о некомпетентности тренера. Тут вопрос в терпении руководства. Оно у них есть. Руководство должно выразить поддержку Мусаеву, если видит в нём будущее. Это очень важно. Не было сомнений, что всё в «Краснодаре» придёт в норму, зная, как устроена команда внутри. Галицкий требует и мотивирует. Был просто вопрос, когда стабилизируется игра», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Аршавин: «Локомотив» заслуженно оказался с «Краснодаром» на вершине таблицы РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android