Экс-игрок «Краснодара» Пикущак: руководство команды должно выразить поддержку Мусаеву

Главный тренер молдавского «Милсами» Игорь Пикущак, ранее выступавший за «Краснодар», поделился мнением об игре «быков» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Когда нет результата, начинают искать изъяны и говорить о некомпетентности тренера. Тут вопрос в терпении руководства. Оно у них есть. Руководство должно выразить поддержку Мусаеву, если видит в нём будущее. Это очень важно. Не было сомнений, что всё в «Краснодаре» придёт в норму, зная, как устроена команда внутри. Галицкий требует и мотивирует. Был просто вопрос, когда стабилизируется игра», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.