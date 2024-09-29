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Глава «Локомотива»: серьёзно к предложению «Алавеса» по Баринову не относились

Глава «Локомотива»: серьёзно к предложению «Алавеса» по Баринову не относились
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о предложении по трансферу полузащитника Дмитрия Баринова от испанского «Алавеса».

«Мы серьёзно к этому предложению не относились, потому что оно не соответствует уровню и стоимости футболиста. Мы даже серьёзно эту тему не обсуждали», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Баринов сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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