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Анчелотти запретил игрокам «Реала» спорить с судьёй в матче с «Атлетико» — Marca

Анчелотти запретил игрокам «Реала» спорить с судьёй в матче с «Атлетико» — Marca
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти запретил футболистам «сливочных» спорить с судьёй матча 8-го тура испанской Примеры, в котором «Королевский клуб» встретится со столичным «Атлетико» (29 сентября). Об этом сообщает Marca.

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, итальянский специалист остался недоволен поведением своих футболистов в матче 7-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (3:2), во время которого они часто спорили с главным арбитром встречи и выступали против его решений. С точки зрения Анчелотти, из-за подобного поведения игроков «сливочных» они потеряли контроль над матчем.

Подчёркивается, что особое внимание Анчелотти уделил общению с вингером Винисиусом Жуниором. Итальянский тренер хочет, чтобы бразильский футболист направил своё внимание на игру, а не на споры с рефери.

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