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Пикущак: «Краснодар» приятно порадовал — появились футболисты, которые усиливают игру

Пикущак: «Краснодар» приятно порадовал — появились футболисты, которые усиливают игру
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Бывший нападающий «Краснодара» Игорь Пикущак поделился эмоциями после матча 10-го тура РПЛ, в котором «быки» обыграли «Зенит» со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

«Краснодар» приятно порадовал. У команды очень хорошо сбалансирован состав. Очень важно, что подобрались футболисты, которые не просто выходят на замену, а усиливают команду и игру. Обязательно увидим борьбу в этом сезоне до конца. Не думаю, что на Кордобе сказалось влияние возможного перехода. Просто сказался непростой предыдущий сезон. Плюс были поездки в сборную. Сейчас же он в форме. Кордоба — определяющий игрок в атаке для «Краснодара», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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