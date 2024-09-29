Пикущак: «Краснодар» приятно порадовал — появились футболисты, которые усиливают игру

Бывший нападающий «Краснодара» Игорь Пикущак поделился эмоциями после матча 10-го тура РПЛ, в котором «быки» обыграли «Зенит» со счётом 2:0.

«Краснодар» приятно порадовал. У команды очень хорошо сбалансирован состав. Очень важно, что подобрались футболисты, которые не просто выходят на замену, а усиливают команду и игру. Обязательно увидим борьбу в этом сезоне до конца. Не думаю, что на Кордобе сказалось влияние возможного перехода. Просто сказался непростой предыдущий сезон. Плюс были поездки в сборную. Сейчас же он в форме. Кордоба — определяющий игрок в атаке для «Краснодара», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме Пикущак объяснил, за счёт чего «Краснодар» показывает хорошие результаты в последних играх

Самые титулованные футбольные клубы России: