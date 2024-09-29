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Червиченко: не верю в чемпионство «Краснодара» с Мусаевым, но буду рад

Червиченко: не верю в чемпионство «Краснодара» с Мусаевым, но буду рад
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я до сих пор остаюсь при мнении, что всё будет как обычно: «Краснодар» будет лидировать-лидировать, а на финишной прямой обязательно сорвётся. Некоторые команды имеют свои циклы. «Спартак» до 10-го тура всегда: «Мы чемпионы!» После: «Ничего, мы себя ещё в Кубке покажем». А в апреле: «Следующий сезон точно наш». Так и у «Краснодара». Кажется, что вот в этом году точно доедут, но потом непонятные срывы и поражения. Я не верю в чемпионство «Краснодара» с Мусаевым. Но буду очень рад, если он сможет опровергнуть мои слова и сделать невозможное», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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