Секу Койта: моя адаптация в ЦСКА — это всего лишь вопрос времени

Нападающий московского ЦСКА Секу Койта высказался о своей адаптации в российском клубе.

«Моя адаптация в ЦСКА — это всего лишь вопрос времени. Иногда она проходит быстро, иногда не очень. Но думаю, что со временем всё будет хорошо, и постепенно я наберу свои лучшие кондиции», — приводит слова Койта «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Койта принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.