Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Секу Койта: моя адаптация в ЦСКА — это всего лишь вопрос времени

Секу Койта: моя адаптация в ЦСКА — это всего лишь вопрос времени
Комментарии

Нападающий московского ЦСКА Секу Койта высказался о своей адаптации в российском клубе.

«Моя адаптация в ЦСКА — это всего лишь вопрос времени. Иногда она проходит быстро, иногда не очень. Но думаю, что со временем всё будет хорошо, и постепенно я наберу свои лучшие кондиции», — приводит слова Койта «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Койта принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
Данил Круговой: Койта много забивал в «Зальцбурге» — в ЦСКА рано или поздно его прорвёт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android