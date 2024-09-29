Спортдиректор «Локо»: пресса сильно «душит» Батракова, ждут чего-то сверхъестественного

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался об игре 19-летнего полузащитника Алексея Батракова в нынешнем сезоне.

«Алексей своей игрой поднял планку очень высоко, да и вы, журналисты, его сильно «душите» в этом направлении — каждый матч ждёте от 19‑летнего парня чего‑то сверхъестественного. Но если разобрать его игру, то Батраков действует не только при созидании голов, он полезен и при оборонительных действиях. Он выполняет те задачи, которые перед ним ставятся на футбольном поле», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков принял участие в 13 встречах железнодорожников во всех турнирах, в которых он отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5 млн.