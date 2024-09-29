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Массимо Каррера считает, что переход Пьянича может открыть дорогу в Россию для европейцев

Массимо Каррера считает, что переход Пьянича может открыть дорогу в Россию для европейцев
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о значимости подписания ЦСКА контракта с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем.

«Трансфер Пьянича может открыть дорогу в Россию для европейских футболистов, которые боялись приезжать в Россию», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Красно-синие подписали контракт с боснийским футболистом до конца нынешнего сезона с возможностью его пролонгации ещё на год. Последним клубом 34-летнего полузащитника была «Шарджа» из ОАЭ, за которую он выступал с 2022 по лето 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Пьянича составляет € 3 млн.

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