Роман Березовский: «Краснодар» больше заслуживал победы, «Зенит» хотел выиграть на классе

Бывший голкипер «Зенита» и сборной Армении Роман Березовский прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Краснодар» больше заслуживал победы за счёт своего старания. Показалось, что «Зенит» хотел выиграть матч на классе, но всегда так выигрывать тяжело. «Краснодар» находится в неплохой форме. Они, видимо, были больше мотивированы, имели больше желания. И то давление, которое хозяева оказывали на «Зенит», привело их к победе. Не скажу, что «Зенит» проиграл именно из-за ошибочно выбранного состава. Команда просто сыграла не на максимуме своих возможностей», — приводит слова Березовского «Советский спорт».

Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счётом 2:0. Забитыми мячами в составе «быков» отметились нападающие Джон Кордоба и Фёдор Смолов. Оба мяча были забиты после 87-й минуты.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», у которого 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.