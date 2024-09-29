Березовский высказался о неудалении Тормены за наступ на форварда «Зенита» Гонду

Бывший голкипер «Зенита» и сборной Армении Роман Березовский оценил эпизод с участием нападающего сине-бело-голубых Лусиано Гонду и защитника «Краснодара» Витора Тормены в матче 10-го тура. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

«Судьи тоже понимают, что это матч тура, важная игра первого круга, и удалять за подобное, возможно, не стоит. С другой стороны, если наступ был преднамеренный, то нужно было показывать красную. Для таких эпизодов есть VAR, который должен подсказывать. VAR же участвует в решении по красным карточкам. Поэтому не могу сказать, что судья неправ. Но, если это тянет на красную, должен был вмешаться VAR», — приводит слова Березовского «Советский спорт».

Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счётом 2:0. Забитыми мячами в составе «быков» отметились нападающие Джон Кордоба и Фёдор Смолов. Оба гола были оформлены после 87-й минуты.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», у которого 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.