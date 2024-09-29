Андрей Червиченко назвал пять команд-претендентов на чемпионство в РПЛ

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал пять клубов, которые будут бороться за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» будут бороться за чемпионство до последнего тура. Надо посмотреть на «Динамо» и ЦСКА. Армейцы вчера выглядели неплохо, и это ещё к ним не присоединился Пьянич. Мне нравится Николич, и кажется, что ЦСКА вполне может подтянуться к группе лидеров к зимней паузе. Не исключено, что во втором этапе чемпионата они тоже вмешаются в чемпионскую гонку», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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