Тренер «Урала» — о поражении от «Енисея»: мне сложно комментировать это безумие

Главный тренер «Урала» Евгений Аверьянов прокомментировал разгромное поражение в матче 12-го тура Мелбет Первой лиги с красноярским «Енисеем» (0:3).

«Мне сложно комментировать это безумие, которое было со стороны нашей команды, поэтому не буду никакие слова подбирать. Нам предстоит серьёзный разговор внутри клуба. Сегодня мы не то что так играть, мы проигрывать не имели права», — приводит слова Аверьянова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

На 20-й минуте полузащитник «Енисея» Александр Ломакин дальним ударом вывел свою команду вперёд. На 33-й минуте нападающий Максим Савельев удвоил преимущество красноярцев. На 60-й минуте защитник Александр Масловский отправил третий мяч в ворота «Урала».

После этой победы в активе «Енисея» стало 16 очков. Команда поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице. «Урал» с 21 очком идёт вторым.