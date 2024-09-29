Тен Хаг: у меня нет друзей среди тренеров АПЛ

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», ответил на вопрос, дружит ли он с кем-либо из других тренеров, работающих в английской Премьер-лиге.

«Нет, мы просто коллеги, но не друзья. В английском футболе всегда была хорошая традиция встречаться после матчей, но сегодня, со всеми СМИ, эта традиция постепенно исчезает», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Тен Хаг был назначен на должность главного тренера «красных дьяволов» летом 2022 года. Действующее трудовое соглашение нидерландского специалиста с клубом рассчитано до лета 2026 года. После пяти матчей нынешнего сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал семь очков и занимает 11-е место.

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