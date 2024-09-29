«Лацио» обыграл «Торино» в матче 6-го тура Серии А и приблизился к еврокубковой зоне

Завершился матч 6-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Торино» и «Лацио». Игра проходила на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступил Симоне Содза. Матч закончился победой гостей со счётом 3:2.

На восьмой минуте счёт во встрече открыл полузащитник «орлов» Маттео Гендузи. На 60-й минуте преимущество гостей укрепил нападающий Булайе Диа. На 67-й минуте нападающий Че Адамс отыграл один гол «Торино». На 89-й минуте Тейянни Нослин забил третий гол «Лацио» в игре. На 90+2-й минуте защитник «Торино» Сауль Коко-Басси сократил отставание в счёте.

После шести матчей чемпионата Италии «Лацио» набрал 10 очков и на текущий момент занимают седьмое место. «Торино» заработал 11 очков и располагается на третьей строчке.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: