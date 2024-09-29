Новичок «Локомотива» Монтес рассказал, о чём говорил с Чавесом перед переходом в РПЛ

Мексиканский центральный защитник «Локомотива» Сесар Монтес рассказал, о чём говорил со своим партнёром по национальной команде Луисом Чавесом, выступающим в московском «Динамо», перед переходом в клуб РПЛ.

«Да, я говорил с Чавесом перед переходом. Он сказал, что в РПЛ непросто играть. Сюда приезжают бороться, расти и прогрессировать. «Локомотив» — клуб с богатой историей. Я перешёл сюда и понял это сам», — сказал Монтес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Предыдущим клубом защитника сборной Мексики Монтеса была испанская «Альмерия», в которой он выступал с сентября 2023 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего Сесара Монтеса составляет € 3 млн.