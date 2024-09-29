Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ты всё равно посредственность». Лавиа — о покере Палмера в матче с «Брайтоном»

«Ты всё равно посредственность». Лавиа — о покере Палмера в матче с «Брайтоном»
Комментарии

Полузащитник «Челси» Ромео Лавиа подписал мяч, которым атакующий хавбек «синих» Коул Палмер оформил покер в ворота «Брайтона» (4:2) в матче 6-го тура чемпионата Англии, оставив английскому футболисту следующее послание: «Ты всё равно посредственный игрок». Затем 20-летний полузащитник выложил эту фотографию в свой аккаунт в социальной сети.

Фото: Из личного архива Ромео Лавиа

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Рюттер – 7'     1:1 Палмер – 21'     2:1 Палмер – 28'     3:1 Палмер – 31'     3:2 Балеба – 34'     4:2 Палмер – 41'    

В нынешнем сезоне Палмер принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Материалы по теме
«Должен был забить пять или шесть». Палмер — о покере в матче с «Брайтоном»

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android