Полузащитник «Челси» Ромео Лавиа подписал мяч, которым атакующий хавбек «синих» Коул Палмер оформил покер в ворота «Брайтона» (4:2) в матче 6-го тура чемпионата Англии, оставив английскому футболисту следующее послание: «Ты всё равно посредственный игрок». Затем 20-летний полузащитник выложил эту фотографию в свой аккаунт в социальной сети.
Фото: Из личного архива Ромео Лавиа
В нынешнем сезоне Палмер принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.
Сколько стоят молодые футболисты:
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