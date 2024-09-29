«Ты всё равно посредственность». Лавиа — о покере Палмера в матче с «Брайтоном»

Полузащитник «Челси» Ромео Лавиа подписал мяч, которым атакующий хавбек «синих» Коул Палмер оформил покер в ворота «Брайтона» (4:2) в матче 6-го тура чемпионата Англии, оставив английскому футболисту следующее послание: «Ты всё равно посредственный игрок». Затем 20-летний полузащитник выложил эту фотографию в свой аккаунт в социальной сети.

Фото: Из личного архива Ромео Лавиа

В нынешнем сезоне Палмер принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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