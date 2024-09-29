Экс-тренер Самошникова: Галактионов нацелил «Локомотив» использовать лучшие качества Ильи

Юрий Уткульбаев, являющийся бывшим тренером защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, высказался об игре 26-летнего футболиста под руководством Михаила Галактионова, возглавляющего железнодорожников.

«Когда Илья играл в «Торпедо», он был атакующим полузащитником, поэтому такие навыки, в том числе и удар, у него есть. Сейчас он стал опытнее и проводит хороший сезон. Тут надо отметить команду и тренера, который использует его сильные качества. Там, где сейчас играет Самошников, ему лучше всего. Думаю, Галактионов нацелил команду использовать лучшие качества Ильи и даёт ему возможность проявить себя. Когда команда знает способности своего игрока, он на виду. Илья — смелый и очень скоростной футболист. Сейчас он понимает свои сильные стороны и на них играет», — сказал Уткульбаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме Представитель Самошникова: Илья — один из самых ярких российских футболистов сейчас

Самые титулованные футбольные клубы России: