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Осинькин заявил, что слухи о возможной отставке из «Крыльев Советов» мешают ему работать

Осинькин заявил, что слухи о возможной отставке из «Крыльев Советов» мешают ему работать
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос, мешает ли работе информация о его возможном увольнении из самарского клуба.

— Недавно появились слухи о смене тренерского штаба в «Крыльях». Насколько это мешает готовить команду к матчам?
— Мешает, как и эти вопросы, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, российский специалист был назначен на должность главного тренера «Крыльев Советов» летом 2020 года. За этот период под его руководством команда провела 171 матч во всех турнирах. После девяти игр нынешнего сезона чемпионата России самарский клуб набрал 10 очков и на текущий момент занимает 10-е место.

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