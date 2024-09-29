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Нойер объяснил, почему «Бавария» стала играть лучше при Компани

Нойер объяснил, почему «Бавария» стала играть лучше при Компани
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Вратарь и капитан «Баварии» Мануэль Нойер поделился мнением, почему мюнхенский клуб начал демонстрировать более высокое качество футбола после того, как его минувшим летом возглавил Венсан Компани.

«К нам снова вернулась уверенность. Не важно, с какой командой мы играем, мы не даём им дышать. Это что-то совсем иное, чем было раньше. «Бавария» следует собственному пути, который хочет пройти в доминирующем стиле. Компани внушает это чувство уверенности каждому игроку, что заметно на поле, у нас есть связь. Мы играем как команда», — приводит слова Нойера Bild.

После пяти матчей чемпионата Германии «Бавария» набрала 13 очков и занимает первое место.

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