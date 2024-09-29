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«Барселона» улучшит своё финансовое положение за счёт нового контракта с Nike — MD

«Барселона» улучшит своё финансовое положение за счёт нового контракта с Nike — MD
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«Барселона» договорилась о продлении спонсорского контракта с транснациональной компанией Nike, заканчивающегося в 2028 году. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, согласно условиям нового соглашения между сторонами, каталонский клуб будет получать от американской компании более € 100 млн в год. Подчёркивается, что сине-гранатовые также получат надбавку за пролонгацию контракта. Благодаря новым инвестициям испанский гранд сможет достичь финансового правила 1:1, что позволит им беспрепятственно регистрировать новых футболистов.

Соглашение должно быть подписано на официальной церемонии, которая запланирована на 19 октября.

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