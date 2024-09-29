«Барселона» улучшит своё финансовое положение за счёт нового контракта с Nike — MD

«Барселона» договорилась о продлении спонсорского контракта с транснациональной компанией Nike, заканчивающегося в 2028 году. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, согласно условиям нового соглашения между сторонами, каталонский клуб будет получать от американской компании более € 100 млн в год. Подчёркивается, что сине-гранатовые также получат надбавку за пролонгацию контракта. Благодаря новым инвестициям испанский гранд сможет достичь финансового правила 1:1, что позволит им беспрепятственно регистрировать новых футболистов.

Соглашение должно быть подписано на официальной церемонии, которая запланирована на 19 октября.

Материалы по теме Стало известно, когда Щенсны сможет сыграть за «Барселону»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: