«Барселона» договорилась о продлении спонсорского контракта с транснациональной компанией Nike, заканчивающегося в 2028 году. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, согласно условиям нового соглашения между сторонами, каталонский клуб будет получать от американской компании более € 100 млн в год. Подчёркивается, что сине-гранатовые также получат надбавку за пролонгацию контракта. Благодаря новым инвестициям испанский гранд сможет достичь финансового правила 1:1, что позволит им беспрепятственно регистрировать новых футболистов.
Соглашение должно быть подписано на официальной церемонии, которая запланирована на 19 октября.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: