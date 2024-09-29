«Атлетико» — «Реал»: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 29 сентября, состоится матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды будут играть на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На данный момент мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков за семь матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. «Атлетико» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, заработав 15 очков. Возглавляет турнирную таблицу Примеры каталонская «Барселона», заработавшая 21 очко за восемь игр.