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«Атлетико» — «Реал»: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть прямую трансляцию

«Атлетико» — «Реал»: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 29 сентября, состоится матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды будут играть на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков за семь матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. «Атлетико» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, заработав 15 очков. Возглавляет турнирную таблицу Примеры каталонская «Барселона», заработавшая 21 очко за восемь игр.

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