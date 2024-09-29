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Френки де Йонг рассказал о восстановлении после тяжёлой травмы голеностопа

Френки де Йонг рассказал о восстановлении после тяжёлой травмы голеностопа
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился информацией о своём состоянии после трёх травм голеностопа.

«Люди думают, что я зарабатываю много денег, и говорят, что мне нужно сделать операцию. Но я не хочу, и я в отпуске, не тренируюсь. Все в клубе согласились, что не делать операцию — лучший вариант. Три травмы одной и той же лодыжки нанесли мне небольшую психологическую травму. Я постепенно обретаю уверенность, чтобы сильно бить по мячу, пробую делать подкаты. Скоро вернусь. Для игрока, который дышит футболом, очень обидно находиться вне игры», — цитирует хавбека Фабрицио Романо в социальной сети X.

Напомним, в апреле 2024 года Френки де Йонг получил серьёзное повреждение голеностопа. С того момента он продолжает восстановление и до сих пор не выходил на поле.

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